Стало известно, какие улицы отремонтируют в Сыктывкаре в 2021 году

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В Сыктывкаре отремонтируют улицы, находящиеся в плохом состоянии. Как сообщили в мэрии города, на эти цели будет выделено почти 55 млн рублей.

Предполагается, что строительные работы начнутся в 2021 году и продлятся с весны до конца сентября. Так, Интернациональную улицу начнут ремонтировать с 20 апреля и завершат к 10 августа. Дорожные работы на улицах Корабельная и Лесная будут длиться с 20 апреля по 30 сентября.

- Завершился аукцион на выполнение ремонтных работ на улицах Корабельная, Интернациональная и Лесная. На эти цели предусмотрено 54 млн 801 тысяч рублей в виде субсидии из городского бюджета. Муниципальный контракт будет заключен в АО «Коми дорожная компания», - сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

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