На выходных в Коми поймали 54 пьяных водителя

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За выходные в Коми выявили 54 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Больше всего нетрезвых водителей выявили в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе. В полиции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается лишением прав на 1,5-2 года, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.

Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения сообщите ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по месту жительства или по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор), говорится в сообщении.

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