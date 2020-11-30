В Сыктывкаре в течение пяти дней будут проверять большегрузы

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С 30 ноября по 4 декабря в рамках операции «Лес» в Сыктывкаре будут проверять большегрузы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Операция проводится для того, чтобы предупредить, выявить и пресечь преступления и административные правонарушения в сфере заготовки, переработки, перевозки и реализации древесины и лесопродукции. Помимо сотрудников ГИБДД, в рейдах примут участие сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сыктывкару

Правоохранители будут проверять техническое состояние транспортных средств, перевозящих древесину, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. За такие правонарушения административная ответственность предусмотрена не только для водителей, но и должностных лиц, отвечающих за выпуск большегрузов на линию.

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