В Воркуте спасли трех человек из страшного пожара в многоэтажке

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Минувшая ночь могла закончиться трагедией для жителей Воркуты. В городе загорелась квартира в жилом 9-этажном доме. По словам очевидцев, дым шел из жилища на втором этаже. Оперативно прибывшие пожарные спасли из огня трех человек, остальные 35 человек покинули свои дома самостоятельно

- Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры были спасены три человека: мужчина 1959 года рождения, и две женщины – 1966 и 1972 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

Работавшие на месте дознаватели назвали предварительную причину возгорания. По их словам, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали 13 огнеборцев и 4 единицы пожарной техники Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона.

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