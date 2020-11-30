Сыктывкарца посадили за то, что он застрелил знакомого

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В Сыктывкаре 26-летнего местного жителя признали виновным в том, что застрелил 55-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в январе в поселке Седкыркещ. Находясь в одной из квартир, злоумышленник выстрелил в мужчину из охотничьего ружья. Пуля попала в левое бедро. От массивной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Фигурант признал свою вину частично. Сыктывкарец утверждал, что не желал причинить смерть потерпевшему. Суд приговорил жителя столицы Коми к 8,5 года лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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