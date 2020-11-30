Четверо сыктывкарцев украли у Пенсионного фонда 2,5 миллиона

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В Сыктывкаре четверых местных жителей признали виновными в хищении 2,5 миллиона рублей у Пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Фигурантами уголовного дело стали двое мужчин и две женщины. В 2017 году они организовали хищение денежных средств Пенсионного фонда. Злоумышленники подыскивали пенсионеров, имеющих право на получение компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно, и предлагали им представить в ПФ пакет подложных документов о якобы совершенныхпоездках на отдых на территории России. Сообщники снабжали пенсионеров необходимыми документами: подложными маршрутными квитанциями, билетами и другими. Полученными деньгами пенсионеры делились с организаторами.

Всего таким образом сообщникам удалось похитить свыше 2,5 миллиона рублей, а на сумму свыше 1 миллиона рублей злоумышленникам довести до конца свой умысел не удалось, говорится в сообщении.

Одного из мужчин посадили на четыре года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Остальных приговорили к условным срокам от 1,5 до двух лет. Приговор не вступил в законную силу. Иск о взыскании с осужденных вреда, причиненного преступлением, передали в суд.

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