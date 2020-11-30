Юноша спрыгнул с моста в Сыктывкаре

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Сегодня, 30 ноября, юноша упал с Краснозатонского мосту в Сыктывкаре. Специально он это сделал, или это была трагическая случайность, достоверно не известно.

Но молодому человеку 2003 года рождения повезло. Причем дважды. Во-первых, он упал в воду, а не на лед – иначе он неминуемо разбился бы насмерть. Во-вторых, на мосту велись ремонтные работы, и строители стали очевидцами происшествия. Они и вызвали скорую помощь и спасателей из Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС.

Еще до их прибытия, строители с помощью жерди вытащили его на берег. Юноше оказывается медпомощь. С остальным будут разбираться компетентные органы.

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