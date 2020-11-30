Ухта сильно сэкономила на контейнерах для мусора

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Мэрия Ухты нашла подрядчика, который доставит в муниципалитет 96 металлических контейнеров для сбора ТКО. Им оказалась компания ООО "Руметал".

Сумма госзакупки составляла 859 тыс. рублей, но подрядчик-победитель предложил намного меньше - 562 тыс. рублей. Эти средства выделены из городского бюджета. Поставка контейнеров ожидается в городе до 23 декабря.

Они будут выполнены из стальных листов с крышкой, с температурой эксплуатации от -50 до +50 и максимальной массой нагрузки не менее 250 кг, сообщает «Комиинформ».

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