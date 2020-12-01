Жительнице Коми за 33 тысячи рублей продали несуществующую шубу

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Полиция Коми расследует уголовное дело по факту мошенничества. Жительница Ухты обратилась в отдел МВД с просьбой найти вора, который продал ей несуществующую шубу и забрал у нее более 30 тысяч рублей.

Заявительница сообщила сотрудникам правоохарнительных органов, что в социальной сети нашла объявление о продаже верхней одежды. Женщине приглянулась одна из шуб, которую она решила приобрести к зиме.

Вступив в переписку с продавцом, она договорилась о покупке и других деталях заказа. После чего перечислила на указанные реквизиты в качестве оплаты за товар 33 500 рублей.

«Однако пушистой обновки жительница Ухты не дождалась, а продавец вскоре перестал выходить на связь. До настоящего времени шуба так и не доставлена. Известно, что абонентский номер продавца меховых изделий зарегистрирован в городе Екатеринбург», - рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», проводятся следственно-оперативные действия.

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