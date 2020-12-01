В Коми нашли решение проблемы с водоснабжением в маленьком поселке

Фото: Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Новый объект коммунальной инфраструктуры появился в Усинском поселке Усадор. Водозабор позволит полностью обеспечить потребности жителей поселка в питьевой воде и решить давнюю проблему неудовлетворительного водоснабжения жителей посёлка. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.

Строительство объекта началось в 2019 году и стало возможным благодаря региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Весь объем работ оценили в 17,2 миллионов рублей. Большую часть средств – 15,5 миллионов рублей регион получил из федерального бюджета, остальную сумму, почти в равных долях выделили из республиканского и местного бюджетов.

Обустройство водозаборной скважины предусматривало установку блок-контейнера водоочистного сооружения над существующей водозаборной скважиной, установку дренажной емкости, монтаж 2 канализационных колодцев и трубы длиной 27 метров, устройство ограждения и благоустройство территории. Станция полностью автоматизирована, ее производительность составляет 70 кубических метров воды в сутки, что полностью соответствует потребностям населения всего поселка, а это более 200 местных жителей. Вода после водоподготовки соответствует требованиям СанПин.

Также среди реализованных мероприятий проекта «Чистая вода» в Коми - строительство нового водовода протяженностью 3,8 километров в поселке Жешарт, который обеспечивает водой порядка 3900 горожан. С 2019 года в ряде других населенных пунктов реализуются мероприятия по строительству водоочистных станций и водопроводных сетей, в том числе с обустройством новых скважин и реконструкцией уже имеющихся в рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих предприятий.

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