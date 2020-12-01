Этапом из Твери: в Сыктыкар не смогли доставить экс-главу Коми Гайзера

Фото: Следком РФ

Перенесено рассмотрение очередного дела бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, которое должно было начаться в Сыктывкарском суде 1 декабря.

Это связано с тем, что подсудимого не доставили по этапу из в следственный изолятор Сыктывкара из колонии в Тверской области, где он сейчас отбывает наказание.

Когда это произойдет, точно не известно, поэтому дату следующего судебного заседания пока не определили.

Напомним, Вячеслав Гайзер впервые со дня ареста побывает в Сыктывкаре. В Сыктывкарский суд передано на рассмотрение уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о махинациях с земельными участками.

Как полагает следствие, в январе 2013 года глава региона совершил действия в интересах генерального директора ООО «Деловой Альянс» Александра Ольшевского, который намеревался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома.

Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что намерен доказать свою невиновность в суде.

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