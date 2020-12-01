Глава Усть-Вымского района Плетцер покинула свой пост

Фото: администрация Усть-Вымского района

Депутаты Усть-Вымского района прекратили полномочия руководителя администрации Галины Плетцер. Об этом сообщает «Комиинформ».

Такое решение было принято в связи с истечением срока действия трудового контракта от 28 ноября 2018 года. Временно исполняющей обязанности главы администрации стала Анжела Карпова. Она будет занимать это пост до дня принятия решения о назначения лица на должность главы по итогам конкурса на замещение должности.

Плетцер поблагодарила свою команду за работу и сообщила депутатам о намерении участвовать в конкурсе на должность главы района. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы - руководителя администрации назначено на 9 декабря 2020 года.

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