В Воркуте приостановили работу шахты из-за опасных условий

Фото: pexels.com

В Воркуте на три месяца прекращает свою работу шахта «Комсомольская». Такое решение принял городской суд. Проверка показало, что на предприятии работы ведутся с многочисленными нарушениями.

– Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, - рассказали в пресс-службе Воркутинского городского суда.

Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности, то есть с 16:00 часов 25 ноября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрацию Вуктыла заставили ликвидировать опасную свалку (подробности)