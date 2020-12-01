Где в Сыктывкаре покататься на коньках: полный список адресов

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Жители Сыктывкара смогут бесплатно покататься на коньках этой зимой. Для них будут залиты 10 катков, сообщили в городском Управлении физической культуры и спорта. В некоторых спортивных комплексах горожане смогут взять коньки напрокат.

Полный список адресов:

– ул.Красных Партизан, 68 (СОШ № 21);

– парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова;

– ул.Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная Олимпия»);

– ул.Парковая, 11;

– ул.Ручейная, 32;

– ул.Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»);

– пр-т Бумажников, 59 (МАУ СШ «Северная Олимпия»);

– Стефановская площадь.

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