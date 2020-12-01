Где в Сыктывкаре покататься на коньках: полный список адресов

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Жители Сыктывкара смогут бесплатно покататься на коньках этой зимой. Для них будут залиты 10 катков, сообщили в городском Управлении физической культуры и спорта. В некоторых спортивных комплексах горожане смогут взять коньки напрокат.
Полный список адресов:
– ул.Красных Партизан, 68 (СОШ № 21);
– парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова;
– ул.Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная Олимпия»);
– ул.Парковая, 11;
– ул.Ручейная, 32;
– ул.Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»);
– пр-т Бумажников, 59 (МАУ СШ «Северная Олимпия»);
– Стефановская площадь.
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