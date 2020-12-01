Назначили главу нового министерства Коми

Светлана Алябьева - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК.

Глава Коми назначил с 1 декабря Светлану Алябьеву и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК, сообщает пресс-служба главы РК.

Это совершенно новое министерство, которое появилось в штатном расписании правительства республики 20 октября 2020 года по указу Владимира Уйбы.

Ему переданы функции:

- в сфере информатизации, информационной безопасности;

- в сфере связи, печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности;

- в сфере навигационной деятельности;

- в сфере рекламы.

Светлана Алябьева — новый человек в чиновничьем аппарате Республики Коми. Ее не представили жителям: официальная биография отсутствует.

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