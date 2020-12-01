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Происшествия

«Нашли у реки куртку»: в Коми при загадочных обстоятельствах исчезла 47-летняя женщина

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми объявлены поиски 47-летней жительницы поселка Парма. Женщина ушла из дома еще в прошлую пятницу, 27 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

В ходе розыскных работ, сотрудники полиции нашли следы, ведущие к местному водоему. Предположительно, женщину видели в последний раз именно здесь - на полынье реки Уса в районе городского причала.

По данным издания «Комиинформ», двое спасателей усинского отряда и двое спасателей ухтинского проводили поисковые работы на воде. С помощью камеры подводного видения они исследовали реку, поверхность воды, дно полыньи. Была обнаружена куртка, которая отправлена на опознание.

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