Минтруда Коми вновь возглавит Наталья Вытегорова

Согласование кандидатуры главы Минтруда Коми затянулось почти на месяц.

Исполняющим обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми назначена с 1 декабря Наталья Вытегорова. Это повторное для нее назначение с момента вступления в должность нового главы РК.

Первый раз соответствующий указ Владимир Уйба подписал 20 октября. В тот же день глава республики пересмотрел штатное расписание правительства РК. После чего к 5 ноября его должны были заново наполнить конкретными фамилиями.

В этот день глава Коми представил членов правительства республики на внеочередном заседании Госсвета, где и были утверждены большинство кандидатур. А по нескольким продолжился процесс согласования, сообщала тогда пресс-служба главы РК, в их числе был и пост министра труда, занятости и социальной защиты.

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