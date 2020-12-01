В Коми «кулинарный критик» стал жертвой собственной возлюбленной

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Ссора между сожителями по поводу приготовления куриного супа завершилась для мужчины легкими телесными повреждениями, а для его возлюбленной испытательными работами и штрафом.

По данным прокуратуры, вечером 17 мая 2020 года женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное. В ходе застолья у хозяйки возникла идея сварить суп, для чего она достала из морозилки курицу. На почве приготовления еды между сожителями возникла ссора, при которой мужчина стал оскорблять женщину нецензурными словами. Такое поведение разозлило даму, поэтому она схватила замороженную курицу и с силой швырнула ее в голову обидчику. Меткое попадание курицей повлекло причинение кулинарному критику легких телесных повреждений.

Мировой судья признал жительницу Печоры виновной в совершении инкриминируемого деяния и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства.

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