Мошенники оформили на ухтинца кредит и сняли с его карты 145 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники оформили на жителя Ухты 1983 года рождения кредит и сняли с его банковской карты более 145 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец рассказал, что кто-то пытается снять деньги с банковской карты мужчины. Далее «консультант» убедил озвучить реквизиты электронного кошелька мужчины, чтобы, якобы, отследить жулика, пытающегося завладеть финансовыми средствами.

Ничего не подозревавший ухтинец продиктовал запрошенные сведения и пришедшие на его телефон в СМС-сообщениях пароли. В итоге злоумышленники вначале оформили на имя потерпевшего кредит, а затем списали с его двух банковских карт более 145 000 рублей, часть из которых – личные сбережения мужчины.

Ухтинец обратился в полицию. По данным фактам проводится проверка. Потерпевший рассказал, что знал о виртуальных мошенниках, но принял звонившего за настоящего сотрудника банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Инте пенсионерка перевела мошенникам 895 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело (подробнее)