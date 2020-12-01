Школы в Ухте плавно возвращаются к дистанционному обучению

Всего в Ухте на карантине находится 29 классов по ОРВИ, а по COVID-19 - ни одного, уточнили в мэрии. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Некоторые ухтинские школьники перешли на дистанционное обучение.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Ухтинского городского округа, по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса было решено закрыть на карантин некоторые образовательные организации в муниципалитете.

С 1 декабря на десять дней на карантин по ОРВИ закрыта школа №20. Ранее с 28 ноября по 4 декабря закрыли на карантин по ОРВИ школу №13 п. Дальний. Всего в Ухте на карантине находится 29 классов по ОРВИ, а по COVID-19 - ни одного, уточнили в мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что несмотря на карантинные мероприятия, образовательный процесс не остановлен - дети учатся дистанционно.

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Но в одной из школ вернули очное обучение (подробности)