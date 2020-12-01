Какая погода будет в Коми в декабре

Фото: Анатолий Кораблев

В наступившем декабре месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается меньше обычного, в пределах 60-80% от средних многолетних значений, только на крайнем севере больше в 1,5 раза. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 3-5С выше климатической нормы.

Ожидается, что до конца второй декады погодные условия будут формироваться в основном под влиянием полей повышенного атмосферного давления, связанных с Сибирским антициклоном. Будет преобладать спокойная погода и малоснежная.

Температурный фон прогнозируется выше климатической нормы и близким к ней. Только в третьей декаде декабря ожидается влияние циклонов, которые будут приносить неустойчивую погоду, возможно с резкими похолоданиями.

В течение первой и второй декады только в отдельные дни возможно понижение дневной температуры ниже -10С, ночной — ниже -20С. Отличаться погода будет на крайнем севере, там наоборот, при прохождении атлантических циклонов в отдельные дни возможно повышение температуры до оттепели, а также снегопады, усиление ветра и метели.

И только в 20-х числах месяца прогнозируется морозные периоды, связанные с затоком холодного арктического воздуха. По предварительным данным возможно усиление морозов до -20...-25С, в отдельных районах до -30С.

Кстати, в декабре средняя температура воздуха по сравнению с ноябрем понижается на 5-6С (на крайнем северо-востоке — на 2С) и находится в пределах -12....-17С. Месячная сумма осадков по многолетним данным составляет 32-50 мм, на востоке центральных районов – 53-61 мм, сообщает Коми ЦГМС.

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