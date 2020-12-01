Количество пострадавших в ДТП под Сыктывкаром увеличилось до семи человек

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Количество пострадавших в ДТП в Сыктывдинском районе, которое произошло в понедельник, 30 ноября, увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, авария произошла в восемь утра на 32-м километре трассы Сыктывкар – Ухта. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших.

В дорожной полиции отметили, что 46-летний мужчина, управляя фургоном АФ, ехал в сторону Ухты. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате ДТП травмы пострадали семь человек. У 20-летнего пассажира фургона АФ диагностирован перелом костей правой ноги.

Все остальные пострадавшие находились в Hyundai. У 50-летней пассажирки диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы правого бедра и пальца правой руки. У 59-летнего пассажира - рваная рана левой голени, у 66-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота. Еще у одного 63-летнего мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей на правой ноге.

Также в ДТП пострадали еще две женщины. У 44-летней пассажирки выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, спинальная травма, тупая травма живота и множественные переломы ребер. 54-летняя пассажирка получила сочетанную автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы бедер, костей таза, тупую травму живота и шок.

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