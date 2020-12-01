В Сыктывкаре открыли переправу для пешеходов, автомобилистов на лед не пустят

Фото: мэрия Сыктывкара

Погодные условия и добросовестный подрядчик позволили открыть сегодня, 1 декабря, пешеходную переправу на Алешино. Это местечко в Сыктывкаре, откуда сотни жителей ездят на работу в столицу Коми.

По результатам замеров, на 1 декабря толщина льда в районе переправы составляет 30-35 сантиметров при минимально допустимых для этого 12 сантиметрах. Как раз к этому времени подрядчик завершил обустройство пешеходной переправы: уложил порядка 800 метров деревянных мостков. Этот же индивидуальный предприниматель будет заниматься содержанием и обслуживанием настила.

На этой неделе будет прорабатываться вопрос о начале работ по намораживанию льда, чтобы можно было сделать официальную автомобильную ледовую переправу. До её открытия мэрия города просит автомобилистов не выезжать на лёд. Но, не надеясь на сознательность, обратилась в ГИБДД по.Сыктывкару с просьбой усилить патрулирование местечка Алёшино.

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