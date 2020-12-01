Более четырех тысяч человек в Коми больны СПИДом

Статистику обнародовал "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Статистику по СПИДу в Коми опубликовали 1 декабря, когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. На 31 октября 2020 года выявлено 5 192 ВИЧ-инфицированных, из них 4 511 человек – это жители республики. Это общее количество, начиная с 1990 года. СПИД не коронавирус – данных по выздоровевшим не будет.

Среди ВИЧ-инфицированных мужчины составляют 62,7%. Доля заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков и во время секса практически идентична: 44,9% и 44,4%.

За 10 месяцев 2020 года выявлено 349 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 37,9 на 100 тыс. населения. Большая часть из них – это люди в возрасте 26-50 лет (87%).

В РК получают высокоэффективную антиретровирусную терапию 2546 человек, в том числе в учреждениях ГУФСИН России по РК 470 человек. Умерло за весь период (с 1990 года) 870 ВИЧ-инфицированных, в том числе непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции 156 человек.

Об этом рассказал "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». И посоветовал всем проверить свой ВИЧ статус, это можно сделать по месту жительства.

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