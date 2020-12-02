Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у пятерых жителей Коми больше 500 тысяч рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жителю Усть-Цилемского района 1958 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что сбережения мужчины в опасности. После было еще 10 звонков, причем часть собеседников представлялись «заместителями отделов и руководителя банка». Мужчина предоставил всю информацию о своей карте и потерял почти 23 тысячи рублей. Еще одна молодая жительница этого района, так же поверив липовым консультантам, лишилась более 7 тысяч рублей.

Кроме того, сыктывкарец назвал реквизиты карты и потерял около 40 тысячи рублей. Жительница Усинска 1962 года, которой мошенники пообещали отменить оформляемый на нее неизвестными кредит, лишилась более 227 тысяч рублей. Житель Вуктыла 1991 года рождения перевел злоумышленникам почти 200 тысяч.

Таким образом, аферистам за несколько дней удалось «заработать» без малого 500 000 рублей. Возбуждены уголовные дела. Все потерпевшие знали о дистанционных аферах из СМИ и от полиции.

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О подобных преступлениях мужчина знал (подробнее)