На одной из улиц Сыктывкара появятся новые дорожные знаки

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На улице Маркова в Сыктывкаре изменится дислокация дорожных знаков, сообщили в городской мэрии. Изменения коснуться участка этой улицы от её пересечения с улицей Пушкина до Сысольского шоссе.

На этом отрезке будут установлены следующие дорожные знаки:

– 3.27 «Остановка запрещена» (6 знаков) совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» (2 знака);

– 8.2.3 «Зона действия» (2 знака);

– 8.2.4 «Конец зоны действия» (2 знака).

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