В Коми прокуратура заставила обеспечить инвалидов простынями и пеленками

После вмешательства прокуратуры в Сыктывкаре обеспечили инвалида простынями и пеленками. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

Как рассказали в ведомстве, с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года региональное отделение Фонда социального страхования не обеспечивало инвалида первой группы впитывающими простынями и пеленками. Они были предусмотрены индивидуальной программой реабилитации мужчины.

Аналогичное бездействие выявлено в отношении ребенка-инвалида. Фонд также не обеспечил необходимыми техническими средствами реабилитации. В связи с этим законный представитель ребенка обратился в прокуратуру.

Прокуратура Сыктывкара обратилась в суд с исками к Региональному отделению Фонда социального страхования по Республике Коми, потребовав устранить нарушения закона. В ходе рассмотрения гражданских дел ответчик обеспечил обоих заявителей необходимыми техническими средствами реабилитации, говорится в сообщении.

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