В Инте сотрудник салона сотовой связи отдал детализацию без согласия абонентов третьему лицу

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В Инте бывший сотрудник салона сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров.
В 2018 году фигурант, используя доступ к информационным системам, содержащим информацию ограниченного пользования об абонентах и оказываемых им услугах связи, запросил детализацию телефонных соединений по нескольким номерам без согласия и волеизъявления абонентов и передал полученные данные третьему лицу.
Следственным отделом по г.Инта СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника салона сотовой связи, подозреваемого в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.2 ст.138 УК РФ).
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Проблема в том, что установить виновного не представляется возможным (подробности)