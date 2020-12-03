Эжвинка украла кошелёк у своей подруги

Добравшись до дома, женщина обнаружила, что в сумочке не хватает кошелька. Фото: из архива "КП"

В отдел полиции №2 в Эжвинском районе поступило сообщение местной жительницы 1973 года рождения, заявившей о краже в такси. Женщина вызвала авто, чтобы уехать домой после вечера у друзей. Добравшись до дома, она обнаружила, что в сумочке не хватает кошелька. Находясь в состоянии опьянения, потерпевшая предположила, что вещь могла выпасть в машине.

Стражи порядка установили, что кошелек похитила подруга заявительницы, с которой та провела вечер. Злоумышленница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В тот вечер она, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, вынула кошелек из сумки и спрятала его в комнате, за музыкальным центром.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Кошелек и часть похищенных денег изъята по месту происшествия, в квартире подозреваемой, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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