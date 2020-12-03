Мошенники «развели» двух жителей Ухты на 1,5 млн рублей

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Сразу два жителя Ухты стали жертвами хитрых мошенников. Злоумышленникам удалось украсть у потерпевших более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве отметили, что воры прибегли к классической схеме обмана: они позвонили жертвам и заявили, что их сбережениям в банке грозит опасность.

Так поступили, например, с ухтинкой. На ее мобильный телефон позвонил «работник банковской службы» и сообщил, что средства горожанки в опасности, их нужно срочно снять и перевести на «резервный счет», иначе жулики воспользуются сбережениями.

Перепуганная женщина отправилась в банкомат. Там она под диктовку звонивших с московских номеров телефонов вначале сняла 540 000 рублей, а затем перевела их на указанный «сотрудниками безопасности» расчетный счет.

На такую же схему попался и житель Ухты. Злоумышленники заверили мужчину в том, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит. Далее «консультанты», выманив у вахтовика персональные данные карты, сами оформили на него кредит в сумме 1 120 000 рублей. Как и в первом случае, аферисты убедили срочно снять эту сумму в банкомате и перевести «финансовому учреждению».

– В первый день по инструкции «помощников» потерпевший снял и перевел несколькими траншами 700 000 рублей на банковскую карту, зарегистрированную в Екатеринбурге. Во второй день он перечислил на озвученные счета мобильных телефонов остаток кредита и личные накопления, в общей сложности «подарив» виртуальным «дельцам» более 1 150 000 рублей, - рассказали в МВД.

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