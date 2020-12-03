Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

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Верховный суд России разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Такое решения было принято после рассмотрения административного иска смоленской организации по защите прав потребителей.

Истец оспаривал рекомендации Минпромторга, согласно которым магазины могут проинформировать клиентов без средств индивидуальной защиты о необходимости соблюдения обязательных требований, а в случае их несогласия, не вступая в конфликт с покупателем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел.

Истец заявил, что такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. С этим не согласились представитель министерства и прокурор. В итоге суд встал на сторону ответчиков.

Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, <...> вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ, - цитирует агентство РИА Новости решение инстанции.

Как указал Верховный суд, методические рекомендации «направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки».

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