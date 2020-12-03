В страшном пожаре в Коми сгорели заживо два человека

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Ночью 3 декабря в поселке Усадор произошел страшный пожар, унесший жизнь двух людей. О трагедии рассказали в МЧС республики.

По данным ведомства, загорелся деревянный балок. На место происшествия прибыли пожарные уже через 10 минут после поступления сообщения о возгорании. Пожарные тушили огонь на протяжении нескольких часов, говорится в релизе.

- В результате пожара, полная ликвидация которого была объявлена в 03:09 утра, деревянный балок был полностью уничтожен на площади 25 м². На месте пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Причина возгорания, личности погибших и обстоятельства их гибели устанавливаются.

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