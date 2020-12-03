В Коми стартовал Всероссийский правовой диктант

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

С 3 по 12 декабря в Коми в онлайн-режиме пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижемского района.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф.

Диктант состоит из 40 вопросов, а на ответы выделят час. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включат вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018 – 165 тысяч, а в 2019 году – 223 тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

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