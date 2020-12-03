В Коми включат сирены и громкоговорители

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На следующей неделе в Коми завоют сирены и громкоговорители, но жителей республики просят не пугаться: это всего лишь плановая проверка техники.

Систему оповещения испытают 9 декабря. Во время проверки будет осуществляться поочередное короткое включение сирен и громкоговорителей по всему региону с 10:00 утра. Сирены будут звучать приблизительно до 3 секунд.

«Основной способ доведения информации до населения в чрезвычайной ситуации – это передача речевых сообщений через уличные громкоговорители, радио и телевидение. При проверке также кратковременно включаются электросирены во всех районах республики. Просим соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимой проверке», – обратился к жителям и гостям республики Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

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