Ухтинка нашла две карты и потратила с них 8 тысяч рублей

Фото: Александр ТАРАСЕНКОВ

В Ухте местная жительница 1959 года рождения нашла две банковские карты и потратила с них 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась ухтинка 1976 года рождения. Она рассказала, что потеряла банковские карты, и с них уже идет списание денег. Правоохранители сразу же запросили запись с камер наблюдения в одном из магазинов. После публикации ролика в соцсетях подозреваемую опознали местные жители, и ее задержали.

В течение дня ухтинка расплачивалась найденными картами, покупая продукты.

– При этом дама даже предприняла некоторые меры конспирации, переодеваясь в разную одежду, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Ухтинка дала признательные показания и пообещала, что возместит ущерб.

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