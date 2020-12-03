В Сыктывкаре росгвардейцы отметили День неизвестного солдата

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В четверг, 3 декабря, сотрудники управления Росгвардии по Коми приняли участие в памятном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло в Сыктывкаре у мемориала «Вечная слава». Росгвардейцы и воспитанники военно-патриотического клуба «Скиф» почтили минутой молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Заместитель командира войсковой части по работе с личным составом подполковник Эренцен Монраев отметил, что этот день – дань благодарности всем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

Все они – герои своей страны – живы в памяти, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память, сказал он.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Вечная слава». Кроме того, воспитанники военно-патриотического клуба и военнослужащие по призыву прочитали стихи, посвященные павшим героям.

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