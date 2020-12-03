В Коми объявили конкурс на лучшую публикацию о работе судебных приставов

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Управление ФССП России по Коми приглашает к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности судебных приставов в СМИ в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками конкурса могут стать профессиональные журналисты, авторы фоторепортажей, радио- и телематериалов, размещенных в федеральных, региональных и районных СМИ. Он проводится по номинациям «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ».

Заявки оформляются в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества автора, места работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, адреса электронной почты и контактного телефона.

К заявке прилагается конкурсная работа. Если это печатная публикация, должен быть представлен оригинал. Телевизионные и радиоматериалы принимаются в форматах AVI, MPEG и МРЗ с приложением эфирных справок. Публикации в интернет-СМИ представляются в распечатанном виде и должны быть заверены в редакции с указанием ссылки на интернет-страницу. Материалы на коми языке представляются с заверенным в редакции переводом на русский.

При определении победителей будет учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной журналистом темы. Не менее важно качество использованного аудио- и видеоряда.

– Материалы на конкурс принимаются до 31 июля 2021 года по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110, каб. 204 с пометкой «Конкурс СМИ». Телефон для справок: 8 (8212) 28-79-89 (пресс-служба). Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в преддверии Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября, – говорится в сообщении.

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