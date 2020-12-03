Время точить коньки: жителей Сыктывкара пригласили на катки

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В Сыктывкаре начинают свою работу ледовые катки. Так, спортивные площадки на улице Димитрова, ¼ и проспекте Бумажников, 59 ждут всех горожан на акцию «Пошли на каток!».

Горожане смогут насладиться веселым досугом на свежем воздухе. Однако есть ряд ограничений, говорят организаторы. Все желающие покататься на коньках должны иметь с собой свое снаряжение, маску и перчатки. К тому же, на каток не пустят больше 40 человек за один сеанс.

Каток в Мичуринском парке по ул. Димитрова, ¼ откроется для жителей города в субботу и воскресенье с 15:00 по 19:00.

Подробности по телефону: 400-105.

В Эжвинском районе на проспекте Бумажников, 59 каток будет работать в субботу и воскресенье.

Суббота: 17:00 и 19:00.

Воскресенье: 15:00 и 17:30.

Подробности по телефону: 72-73-00.

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