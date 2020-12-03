В Коми 36-летний мужчина набросился с ножом на подростка

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В Усть-Вымском районе осудили 36-летнего рецидивиста за нанесение ножевого ранения подростку. О подробностях происшествия рассказали в региональном Следкоме.

В мае этого года на улице Свердлова в поселке Жешарт мужчина, будучи пьяным, начал конфликт с 16-летним ребенком. Слово за слово и злоумышленник пустил в ход холодное оружие. Он вонзил нож подростку прямо в живот.

Приговором суда фигуранту, ранее судимому за особо тяжкое преступление против жизни и здоровья, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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