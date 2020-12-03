Автомобиль должника в Коми пошёл с молотка в качестве компенсации за смерть 5-летнего ребёнка

Фото: ФССП России по Коми.

Автомобиль должника в Коми продан для компенсации морального вреда, сообщает УФССП России по Республике Коми.

18-летний уроженец Сысольского района на легковом автомобиле по неосторожности сбил насмерть 5-летнего ребенка, за что был приговорен к 2 годам лишения свободы условно и выплате семье погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания денежной компенсации суд наложил арест на принадлежащий виновному Volkswagen Golf 2012 года выпуска.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми привлек оценщика для определения рыночной стоимости находящегося на штрафной стоянке транспортного средства, а затем передал автомобиль специализированной организации для реализации.

Деньги от продажи иномарки направлены пострадавшей семье. Исполнительные действия для взыскания оставшейся части долга продолжаются.

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