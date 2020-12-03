В Коми спортсмены с инвалидностью стали Мастерами спорта международного класса

Фото: пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми

Ведущие спортсмены Коми с инвалидностью Ирина Губер и Иван Мартюшев стали Мастерами спорта международного класса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

Лыжники получили свои заслуженные знаки и удостоверения после Чемпионата мира, который проходил во Франции. Их наградил министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов. Встреча состоялась в Международный день инвалидов.

Во время знакомства министр обсудил с лыжниками их подготовку и планы на предстоящий сезон в условиях пандемии. Спортсмены рассказали о своей карьере и почему они выбрали для себя именно лыжные гонки. Савилов поблагодарил их за те успехи и достижениями, которыми они прославили Коми, и пожелал дальнейших успехов и профессионального роста.

Мартюшев и Губер последние сезоны успешно отстаивают честь Коми на всероссийских и международных турнирах. А в прошлом году на чемпионате мира по Франции Иван выиграл три серебряные медали, а Ирина одержала победу во всех четырех гонках и стала абсолютным чемпионом мира.

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