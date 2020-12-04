В Сыктывкаре до конца года перекрыли Сысольское шоссе

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Сыктывкаре до 30 декабря ограничили движение по Сысольскому шоссе, а до 15 декабря – по переулку Интернациональному. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Движение на Сысольском шоссе перекрыли еще 1 декабря. Транспорт может проехать только по половине проезжей части. Такие ограничения связаны с проведением земляных работ. Движение перекрыто на участке от дома №37 до дома №29/4. Ограничения будут действовать до 15.00 минут 30 декабря

До 15 декабря ограничат движение по Интернациональному переулку. Там также проводятся земляные работы. До середины месяца будет перекрыта половина проезжей части в районе дома №7.

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