Сыктывкарцы сообщили о массовом отравлении детей в детском саду

В сыктывкарском детском саду №67 вновь зафиксировано массовое заболевание детей. Об этом сообщили родители детей.

Как передает «Комиинформ», в последний раз кишечную инфекцию во втором корпусе детсада на ул. Первомайской 75А подхватили несколько детей. Часть из них попала в республиканскую инфекционную больницу.

– Весной этого года мы лежали в больнице, подтвердился ротавирус, кроме того, высеялись патогенные бактерии, которые и вызвали острую кишечную инфекцию. Инфекционист, который нас лечил, сообщил, что в тот момент из 67-го садика в больницу попали несколько деток, – сообщила одна из мам.

Спустя несколько месяцев ситуация в детском саду повторилась. В четверг, 3 декабря, как минимум пять детей одной из групп заболели. У детей - рвота, жидкий стул, температура. В чате родители делятся состоянием своих детей и подозревают, что инфекция «пришла» из детсада. Также известно, что помещение заболевшей группы сегодня будут дезинфицировать. На этот раз госпитализация пока никому из детей не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми вынесли приговор женщине, которая виновна в массовом отравлении детей

Дети отравились в сыктывкарском детском саду №7 (подробнее)