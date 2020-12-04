Два столичных колледжа Коми будут объединены

Фото: pexels.com

Сыктывкарский торгово-экономический колледж (СТЭК) и Сыктывкарский торгово-технологическом колледж (СТТТ) будут объединены в одно учебное заведение. Об этом сообщили в региональном Минобре.

В ведомстве заверили, что все уникальные направления обоих ссузов сохранятся и будут доступны для студентов. Всего их 16.

В новом учебном заведении будут обучаться 1687 человек, то есть столько же, сколько студентов было до объединения в обоих колледжах. Как отметили в профильном ведомстве, учебные корпуса и общежитие сохранятся за объединенным ссузом без изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Факты о трудоустройстве выпускников вузов и техникумов Коми

Исследование Росстата: кто остается верен избранной специальности (подробности)