Водителей Коми в декабре ждут серьезные изменения

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С 1 декабря в России изменятся правила выдачи документов для автовладельцев. Изменения коснутся водительских прав, паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации (СТС), заявили в МВД РФ.

С начала декабря название «водительских прав» в три строки будут писать на следующих языках: русском, французском и английском. В ведомстве рассказали, что изменения носят лишь технический характер.

Также водителей предупредили, что с 1 декабря в СТС будет указываться мощность двигателя в лошадиных силах и таможенные ограничения. Также для машин, поставленных на учет на ограниченный срок, добавят дату его окончания.

Следующее изменение – добавление информации о количестве мест для сидения за исключением водительского, допустимой максимальной массе и прошлых проверках в ПТС.

«В ПТС будут указывать год первой регистрации транспортных средств, если установить год выпуска невозможно. В том случае, если владельцем машины является не ее собственник (если собственником является, например, юридическое лицо), последнего также внесут в ПТС», - уточнили в ГИБДД.

Важно отметить, что имеющиеся на данный момент бланки ПТС и СТС старого образца должны использоваться до тех пор, пока они не закончатся, но только до 1 января 2025 года.

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