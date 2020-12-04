В Сыктывкаре покажут «особенные» спектакли

Фото: Академический театр драмы Савина

Сегодня, 4 декабря, в театре им. В. Савина пройдет показ спектакля «Гроза» в сопровождении тифлокомментирования. Отметим, что такая практика в театре проходит впервые.

«Для реализации тифлокомментирования необходимы обученный специалист и наличие оборудования. Сегодня театр им. В. Савина имеет все необходимое: незрячий человек, приходя в театр, получает гарнитуру, через которую подается информация о визуальной составляющей спектакля, – отметил директор Академического театра драмы им. В. Савина Михаил Матвеев. – Благодаря участию в грантовом конкурсе фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» специалист театра Светлана Зарянко осенью прошла обучение в институте «Реакомп». Она и будет озвучивать все происходящее на сцене для наших гостей». Спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского поставлен к 90-летию театра имени Виктора Савина и к 100-летию Коми. Режиссёром классической постановки пьесы стал Сергей Федотов, художественный руководитель пермского театра «У Моста».

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