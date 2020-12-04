В столице Коми объявлен сбор мобильных телефонов для бездомных

Фото: Сергей ЗИНОВЬЕВ

Жителей Коми призывают сдать поддержанные телефоны в поддержку бездомных. Проект запустили волонтеры движения «Сытый гражданин».

- Как показал недавний опрос на одной из точек раздач еды, телефон - одна из самых больших потребностей, а его отсутствие - маленькая трагедия. Многие указывали, что невозможность позвонить в трудную минуту увеличивает чувство одиночества и ущербности. Хорошая новость в том, что мы с вами можем стать волшебниками и решить эту проблему, - рассказали волонтеры.

Волонтеры хотят преподнести на Новый год все мобильные устройства, какие смогут собрать, бездомным в красивых упаковках. Они обязуются сами купить им сим-карты и обеспечить положительный баланс на счете.

Все неравнодушные жители Сыктывкара могут сдать ненужные, но работающие телефоны, по адресу улица Свободы, 25. Со всем вопросами можно обращаться по телефону 8-912-863-66-66.

Отчет волонтеры предоставят в официальной группе проекта «Сытый гражданин»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Исполни желание ребенка»

Как воркутинцам принять участие в новогодней благотворительной акции (подробности)