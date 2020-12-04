Надоело лечиться: сбежавшего из диспансера в Сыктывкаре туберкулезника вернули на лечение судебные приставы

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Сыктывкаре судебные приставы заставили лечь в больницу 58-летнего больного туберкулезом. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Житель сыктывкарского пригорода, имеющий открытую форму туберкулеза, сбежал из противотуберкулезного диспансера домой. Мужчина сделал это потому, что ему надоело лечиться. Диспансер обратился в суд за разрешением на госпитализацию беглеца в недобровольном порядке и получил его.

Судебный нашел место, где живет больной, но застал его дома не с первого раза. Мужчина свободно передвигался по поселку, активно контактировал с друзьями и соседями, хотя представлял опасность для окружающих. В итоге больного на машине скорой помощи в сопровождении участкового доставили в диспансер. Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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