В Ухте 19-летний парень заколол своего знакомого деревянным наличником

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В Ухте в одном из заброшенных зданий было обнаружено тело 23-летнего парня с множественными колотыми ранами. Убитого закололи деревянным наличником и осколком стекла.

Известно, что в убийстве ухтинца подозревается его 19-летний знакомый. Следствие предполагает, что между мужчинами произошел пьяный конфликт, в ходе которого молодой человек нанес смертельные раны своему другу.

- В конце сентября текущего года в заброшенном здании по проспекту Ленина между фигурантом и его 23-летним знакомым во время распития спиртного произошел конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого злоумышленник не менее семи раз ударил потерпевшего отрезком деревянного наличника, а также, используя осколки стекла, нанес ему множественные удары, в том числе, в область лица, шеи, груди. От массивной кровопотери, возникшей как осложнение полученных колото-резаных ран, потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому ухтинцу грозит до 15 лет тюрьмы.

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