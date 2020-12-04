В Коми мужчина с инвалидностью добивается строительства жизненно необходимой дороги

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Жители села Зеленец добиваются от властей строительства дороги к жилым домам. Сейчас сложилась такая ситуация, что в деревню не могут заехать ни скорая помощь, ни пожарная машина.

Первым в прокуратуру Сыктывдинского района обратился мужчина с инвалидностью II группы. Местный житель утверждал, что к его дому и к его соседям, которые живут в местечке Пишкапиян не может добраться спецтехника. Ведомство сразу же организовала проверку и выяснила, что права граждан нарушены.

- Результаты проведенного обследования территории подтвердили отсутствие подъезда к жилым домам. В целях устранения нарушений прокуратура Сыктывдинского района внесла в администрацию района представление, которое находится на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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